Співак Олег Газманов, який має будинок у Юрмалі, вважає, що "невдячну" Литву росії потрібно завоювати.

Про це пропагандист путінського режиму, внесений до списку людей, які створюють загрозу нацбезпеці Україні, розповів в ефірі програми "Жизнь и судьба" на каналі "россия".

За його словами, Литва майже зобов'язана рф своїм існуванням, тому й має поводитися відповідним чином.

"Ми їм віддали Клайпеду, віддали половину Куршської коси, у них не було виходу до Балтійського моря. Ось як вони поводяться після цього? Як можна їх не покарати? Треба", - вважає Газманов.