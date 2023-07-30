"Ми їм все, а вони?": співак Газманов закликав покарати Литву [ Редагувати ]
Співак Олег Газманов, який має будинок у Юрмалі, вважає, що "невдячну" Литву росії потрібно завоювати.
Про це пропагандист путінського режиму, внесений до списку людей, які створюють загрозу нацбезпеці Україні, розповів в ефірі програми "Жизнь и судьба" на каналі "россия".
За його словами, Литва майже зобов'язана рф своїм існуванням, тому й має поводитися відповідним чином.
"Ми їм віддали Клайпеду, віддали половину Куршської коси, у них не було виходу до Балтійського моря. Ось як вони поводяться після цього? Як можна їх не покарати? Треба", - вважає Газманов.
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