Йде різке похолодання: синоптик дала свіжий прогноз на початок тижня [ Редагувати ]
У понеділок, 31 липня, в Україні очікується дощова погода - опади переважатимуть в більшості регіонів країни.
Прогноз погоди на 31 липня оприлюднила синоптик Наталка Діденко.
З її слів, у понеділок на заході, півночі, у центрі, окрім Дніпропетровської області пройдуть короткочасні грозові дощі. Місцями можливі зливи, град та шквали.
У південних та східних областях, як зазначає Діденко, без дощів, але опади з грозою можливі увечері в Одеській області. Дощова погода з грозами також прогнозується на Київщині, яка супроводжуватиметься температурою повітря на рівні +25 градусів. Окремо Діденко розповіла, коли в Україні варто очікувати потепління.
"Київ, температура повітря буде чи не найнижчою в найближчій перспективі, +25 градусів. Далі по тижню підвищуватиметься", - резюмувала синоптикиня.
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