У понеділок, 31 липня, в Україні очікується дощова погода - опади переважатимуть в більшості регіонів країни.

Прогноз погоди на 31 липня оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

З її слів, у понеділок на заході, півночі, у центрі, окрім Дніпропетровської області пройдуть короткочасні грозові дощі. Місцями можливі зливи, град та шквали.

У південних та східних областях, як зазначає Діденко, без дощів, але опади з грозою можливі увечері в Одеській області. Дощова погода з грозами також прогнозується на Київщині, яка супроводжуватиметься температурою повітря на рівні +25 градусів. Окремо Діденко розповіла, коли в Україні варто очікувати потепління.

"Київ, температура повітря буде чи не найнижчою в найближчій перспективі, +25 градусів. Далі по тижню підвищуватиметься", - резюмувала синоптикиня.