Під російським Таганрогом ввечері 30 липня впав невідомий безпілотник. Після цього там спалахнула пожежа.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Так, за інформацією російських пабліків, безпілотник впав в хуторі Дараганівка у передмісті Таганрога.

Після падіння почалася пожежа. Ймовірно, тому що безпілотник детонував. Вогонь охопив будинок та автомобіль.

Також російські пабліки пишуть про одного постраждалого.