Під російським Таганрогом впав і загорівся безпілотник [ Редагувати ]
Під російським Таганрогом ввечері 30 липня впав невідомий безпілотник. Після цього там спалахнула пожежа.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Так, за інформацією російських пабліків, безпілотник впав в хуторі Дараганівка у передмісті Таганрога.
Після падіння почалася пожежа. Ймовірно, тому що безпілотник детонував. Вогонь охопив будинок та автомобіль.
Також російські пабліки пишуть про одного постраждалого.
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