Унаслідок ракетного удару з російського комплексу С-300, що стався у Харкові цієї ночі, постраждала щонайменше одна людина. Також сталася сильна пожежа на складському приміщенні, куди був здійснений удар.

Про це повідомив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Зазначається, що опівночі російські окупанти здійснили ракетний удар по Харкову та області, випустивши кілька ракет типу С-300 з території російської Бєлгородської області.

В результаті цього ворожого удару у Харкові, у Новобаварському районі, одна з ракет ударила у складське приміщення на території комерційного підприємства, що призвело до спалаху пожежі на площі приблизно 200 квадратних метрів. На щастя, чоловік, який перебував поблизу епіцентру вибуху, отримав лише тілесні ушкодження.

Окрім того, ще одна російська ракета поцілила у приватне домоволодіння на території населеного пункту Великий Бурлук Харківської області. Ніхто не постраждав.