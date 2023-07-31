Вже від 1 серпня відправиться у рейс додатковий регіональний поїзд №827/828 зі Львова через Сколе, Славсько, Воловець до Мукачева. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Відомо, що поїзд обладнано спеціальними велостійками, які знаходяться у першому та останньому вагонах поїзда (№1 та №8).

Розклад руху: відправлення зі Львова о 07:35, прибуття до Мукачева о 12:07. У зворотному напрямку відправлення з Мукачева о 14:30, прибуття до Львова о 18:45.

Регіональний поїзд робитиме зупинки на станціях: Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Гребенів, Тухля, Славсько, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати.