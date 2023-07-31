російський диктатор володимир путін використовує маніпуляції щодо теми переговорів з Україною, намагаючись створити враження, що контрнаступальні операції Збройних сил України заважають початку переговорного процесу. Проте, варто відзначити, що окупаційні війська рф продовжують активні воєнні дії, включаючи штурми та атаки на Донбасі.

Про це повідомляється у новому звіті аналітиків з ISW (Інституту вивчення війни).

Під час пресконференції на саміті "росія - Африка" 29 липня, очільник кремля звинуватив Київ у початку широкомасштабного контрнаступу. За словами фахівців, це зроблено з метою заборонити росії обговорювати питання про припинення вогню, коли її окупаційні війська намагаються протистояти атакам Збройних сил України.

Аналітики ISW вказують на те, що раніше російські офіційні особи використовували згадку про переговори як "зброю", щоб звинуватити Україну в небажанні розпочинати переговори, хоча це не відповідає дійсності.