На південно-східному напрямку спостерігалася інтенсивна діяльність ворожої тактичної авіації, що свідчить про те, що окупанти здійснюють збір розвідувальних даних і, можливо, готуються до майбутніх потужніх атак. Про це повідомила керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона зазначила, що хоч була оголошена повітряна тривога по всій Україні, але для "Півдня" це було не так критично.

Хоча активність ворожої тактичної авіації на південно східному напрямку була потужною і це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що стратегічну авіацію ворог починає підтягувати і готувати до певних маневрів, - заявила вона.

Гуменюк повідомила, що ворожі сили намагаються підвищити рівень обстрілів по правобережжю Херсонщини до попередньої високої кількості, коли вони "максимально активно били". Водночас вона зазначила, що на сьогоднішній день в окупантів кількість снарядів все ще менша, і вони відчувають "снарядний голод", хоча вже зараз збільшили кількість обстрілів до рівня 50-60 на добу.

За словами Гуменюк, цей "снарядний голод" пов’язаний з ударами Сил оборони по Чонгарському мосту, через який окупанти перекидають військову техніку та особовий склад.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару з російського комплексу С-300, що стався у Харкові цієї ночі, постраждала щонайменше одна людина. Також сталася сильна пожежа на складському приміщенні, куди був здійснений удар.