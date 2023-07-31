Контрнаступ на Бахмутському напрямку: яку кількість території звільнили ЗСУ [ Редагувати ]
Протягом минулого тижня під час контрнаступу українські військові на Бахмутському напрямку звільнили від російських загарбників 2 квадратних кілометри української землі. Загалом, протягом всього наступу на цьому напрямку, захисники України повернули контроль над 37 квадратними кілометрами території.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.
...за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили 2 кв. км. Українські військові ведуть успішні наступальні дії в районах південніше міста Бахмут, - заявила Маляр.
Нагадаємо, унаслідок ракетного удару з російського комплексу С-300, що стався у Харкові цієї ночі, постраждала щонайменше одна людина.
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