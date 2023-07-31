росіяни вдарили "Градом" по центру Херсона: є жертви [ Редагувати ]
З ранку понеділка, 31 липня, російські окупанти обстріляли Херсон. Під ударом опинився центр міста, загинув комунальник. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ "Град", - написав він.
За словами Олександра Прокудіна, під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства.
Від отриманих поранень чоловік загинув на місці, - додав голова ОВА.
Нагадаємо, війська рф знову гатили по населених пунктах Дніпропетровської області, здійснивши протягом ночі сім ударів по Нікопольському району.
Також відзначимо, що унаслідок ракетного удару з російського комплексу С-300, що стався у Харкові цієї ночі, постраждала щонайменше одна людина.
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