У Кривому Розі прогриміли вибухи: росіяни влучили по житловому будинку [ Редагувати ]
У Кривому Розі було чутно вибухи вранці 31 липня, на Дніпропетровщині оголошена повітряна тривога. Про це повідомив мер Кривогу Рогу Олександр Вілкул.
Він закликав нічого не знімати та не викладати в інтернет. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пообіцяв повідомити згодом про подробиці вибухів у Кривому Розі.
Російські терористи, Кривий Ріг. Поки інформаційна тиша! Подробиці згодом, - написав Лисак.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях до моменту скасування тривоги.
У мережі вже зʼявились відео з квартир понівеченої багатоповерхівки.
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