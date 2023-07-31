У Кривому Розі було чутно вибухи вранці 31 липня, на Дніпропетровщині оголошена повітряна тривога. Про це повідомив мер Кривогу Рогу Олександр Вілкул.

Він закликав нічого не знімати та не викладати в інтернет. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пообіцяв повідомити згодом про подробиці вибухів у Кривому Розі.

Російські терористи, Кривий Ріг. Поки інформаційна тиша! Подробиці згодом, - написав Лисак.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях до моменту скасування тривоги.

У мережі вже зʼявились відео з квартир понівеченої багатоповерхівки.