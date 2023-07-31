росіяни завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області в ніч на понеділок, 31 липня. Ворог поцілив по промисловій зоні міста. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Вночі росія обстріляла ракетами промислову зону Краматорська. На щастя, обійшлося без постраждалих, - написав він.

Наразі зʼясовуються наслідки руйнувань.

Нагадаємо, у Кривому Розі було чутно вибухи вранці 31 липня.

Також війська рф знову гатили по населених пунктах Дніпропетровської області, здійснивши протягом ночі сім ударів по Нікопольському району.