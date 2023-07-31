Окупанти обстріляли промислову зону Краматорська [ Редагувати ]
росіяни завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області в ніч на понеділок, 31 липня. Ворог поцілив по промисловій зоні міста. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
Вночі росія обстріляла ракетами промислову зону Краматорська. На щастя, обійшлося без постраждалих, - написав він.
Наразі зʼясовуються наслідки руйнувань.
Нагадаємо, у Кривому Розі було чутно вибухи вранці 31 липня.
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