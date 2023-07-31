Білоруські служби транспортують на прикордонні території з Польщею не лише нелегальних мігрантів із третіх країн, а також обладнання, яке може бути використане для незаконного перетину кордону. Про це заявив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

На кордоні з Білоруссю все ще небезпечно. На польські патрулі нападають агресивно налаштовані іноземці. Кожен день офіцери та солдати зазнають агресії, - заявив Жарин.

Згідно з його заявою, білоруські служби переправляють до кордону з Польщею не тільки мігрантів, але і "обладнання для перетину кордону, таке як драбини та різальні інструменти, а також предмети, які можуть бути використані для нападу на поляків, такі як каміння, цегла і бруківка".

Гібридна операція з використанням мігрантів триває. На Польщу триває атака, ці дії є частиною російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО, - зазначив уповноважений.

Нагадаємо, у Кривому Розі було чутно вибухи вранці 31 липня. В МВС України повідомили, що на місці влучання працюють всі необхідні служби.