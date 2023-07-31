російські окупанти обстріляли Кривий Ріг у понеділок, 31 липня. Ворог поцілив по місту двома ракетами. Є загиблий та поранені. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.

Також міністр зазначив, друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди.

Ігор Клименко закликав не грати на руку ворогу та не публікувати кадри прильотів.

Президент Володимир Зеленський опублікував у своїх соцмережах відео наслідків влучань.

Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор.

Обмудсман Дмитро Лубінець поділився в своєму телеграм-каналі фото з наслідками влучань ворожих ракет.