Командир "Азова" Денис Прокопенко, відомий під псевдонімом "Редіс", може повернутися на фронт протягом місяця, але це залежить від ситуації на полі бою. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Півненко також заявив, що він не накладає жодних заборон на участь у бойових діях для Прокопенка та інших "азовців", які повернулися з Туреччини на початку липня. Зазначимо, що у цій країні бійці повинні були перебувати до кінця війни в Україні згідно умов домовленостей після їх звільнення з російського полону.

Денис, він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а в складі батальйонно-тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші, - розповів командувач НГУ.

Командувач Нацгвардії також назвав приблизні терміни, коли Прокопенко може повернутися на фронт.