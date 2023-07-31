Командувач Нацгвардії розповів, коли командир "Азова" повернеться на фронт [ Редагувати ]
Командир "Азова" Денис Прокопенко, відомий під псевдонімом "Редіс", може повернутися на фронт протягом місяця, але це залежить від ситуації на полі бою. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
Півненко також заявив, що він не накладає жодних заборон на участь у бойових діях для Прокопенка та інших "азовців", які повернулися з Туреччини на початку липня. Зазначимо, що у цій країні бійці повинні були перебувати до кінця війни в Україні згідно умов домовленостей після їх звільнення з російського полону.
Денис, він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а в складі батальйонно-тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші, - розповів командувач НГУ.
Командувач Нацгвардії також назвав приблизні терміни, коли Прокопенко може повернутися на фронт.
Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже, - заявив Півненко.
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Це історія про захисницю "Азовсталі" Аліну Габурич. В квітні цьогоріч її вдалося звільнити з полону - в числі сотні інших українців. Зараз жінка проходить реабілітацію.
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