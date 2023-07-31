Недавні події в рф, зокрема атаки дронів на москву та прискорений призов до армії, свідчать про те, що в кремлі виникли проблеми забезпечення безпеки власного населення в умовах війни. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 31 липня, опублікованому в Twitter.

Згідно із заявою представників відомства, головним пріоритетом для влади рф є внесення змін до законодавства, що дозволить швидше призвати більше чоловіків до армії.

Розвідка нагадує, що в середині липня Держдума рф збільшила максимальний призовний вік з 27 до 30 років, а мінімальний залишила на рівні 18 років.

Хоча призовники наразі не залучені до бойових дій в Україні, вони звільняють професіональних та мобілізованих солдатів від інших обов'язків всередині території росії, додали у відомстві.

Нагадаємо, засновник терористичної групи ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вони припинили вербування нових найманців.