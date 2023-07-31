У Кривому Розі відомо вже про двох загиблих та щонайменше 20 постраждалих, під завалами може бути п'ять-сім осіб. Повідомив глава МВС Клименко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

У багатоповерхівці вже локалізували пожежу, врятовано дитину 2013 року народження, триває евакуація населення. У чотириповерховій будівлі навчального закладу обрушилися поверхи з 2 по 4, є троє постраждалих.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на ворожий обстріл у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг у понеділок, 31 липня. Ворог поцілив по місту двома ракетами.