Удар по Кривому Рогу: зросла кількість жертв [ Редагувати ]
У Кривому Розі відомо вже про двох загиблих та щонайменше 20 постраждалих, під завалами може бути п'ять-сім осіб. Повідомив глава МВС Клименко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
У багатоповерхівці вже локалізували пожежу, врятовано дитину 2013 року народження, триває евакуація населення. У чотириповерховій будівлі навчального закладу обрушилися поверхи з 2 по 4, є троє постраждалих.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на ворожий обстріл у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг у понеділок, 31 липня. Ворог поцілив по місту двома ракетами.
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