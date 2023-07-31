Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ "повільно, але впевнено" просуваються навколо Бахмута Донецької області. Українські сили оборони набирають обертів щодня.

Про це він сказав CNN.

За його словами, в районі Бахмута українським військовим загалом вдавалося просуватися на сотні метрів на день і захоплювати кілометри території щотижня.

Це тактика повільного, але неухильного просування. Ми розуміємо, що в нас порівняні сили та засоби, і іноді противник перевершує нас чисельністю.

Він додав, що ЗСУ використовують тактику охоплення, маневрів, засідок, а не прямих лобових атак.