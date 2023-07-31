Удар рф по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла [ Редагувати ]
У понеділок, 31 липня, через обстріл Кривого Рогу постраждала вже 31 особа. Серед поранених – четверо дітей. Про це повідомляється у Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Telegram.
Двоє загиблих... А ще 31 постраждалий. З рваними та різаними ранами, переломами та мінно-вибуховими травмами.
Лисак додав, що з пораненнями четверо дітей.
Такі наслідки удару по Кривому Рогу на зараз. Стан більшості людей – задовільний. Двоє важких.
Оновлено. Як розповів голова Ради оборони м. Кривий Ріг Олександр Вілкул, наразі 31 поранений, у тому числі троє дітей, двоє загиблих.
Розбираємо завали. Під ними може бути 8 людей.
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