У понеділок, 31 липня, через обстріл Кривого Рогу постраждала вже 31 особа. Серед поранених – четверо дітей. Про це повідомляється у Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Telegram.

Двоє загиблих... А ще 31 постраждалий. З рваними та різаними ранами, переломами та мінно-вибуховими травмами.

Лисак додав, що з пораненнями четверо дітей.

Такі наслідки удару по Кривому Рогу на зараз. Стан більшості людей – задовільний. Двоє важких.

Оновлено. Як розповів голова Ради оборони м. Кривий Ріг Олександр Вілкул, наразі 31 поранений, у тому числі троє дітей, двоє загиблих.