У понеділок, 31 липня, генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що версія диверсії щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах, під час якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України, не підтвердилася.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів (щодо авіакатастрофи у Броварах - ред.), не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом/

Генпрокурор нагадав, що на початку розслідування було висунуто чотири основних версії: замах на життя державних діячів, включаючи диверсію; збиття літального апарата; конфліктна ситуація на борту судна; помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.

За його словами, наразі розслідування, яке проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ, триває. При цьому Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво.

Окрім того, до роботи залучили спеціалістів компанії Airbus Helicopters, а також фахівців з Міністерства оборони, Нацполіції й Нацгвардії.

Костін розповів, що станом на сьогодні зібрано всі необхідні технічні документи, завершується проведення необхідних експертиз.