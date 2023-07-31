Три дні поспіль, 1,2,3 серпня, у деяких областях України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, 1та 2 серпня високий ризик виникнення лісових пожеж існує у Тернопільській, Вінницькій та Донецькій областях. 3 серпня до них приєднаються ще Хмельницька, Житомирська та Кіровоградська області.

Перша половина тижня в Україні буде з нестабільною погодою. Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує періодичні дощі та грози. З другої половини тижня погода зміниться: опади припиняться, а температура стрімко підвищиться за рахунок надходження сухого та спекотного повітря із середньоазіатських районів.

За його даними, температура підвищиться по всій країні, за винятком західної частини, де збережуться більш комфортні показники. Синоптик не виключає, що у цей період можливі нові температурні рекорди.

1 та 2 серпня пожежна небезпека переважатиме у трьох областях / фото Укргідрометцентр

3 серпня пожежна небезпека пошириться ще на кілька областей / фото Укргідрометцентр