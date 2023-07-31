Очільник ОВА Олександр Прокудін заявив, що у понеділок вдень, 31 липня, російські війська завдали удару по мікрорайону Корабел у Херсоні. Про це повідомляється у Telegram.

Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, ще один чоловік отримав поранення..

Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть.

Також поранення отримав 38-річний херсонець. З травмами ноги та руки його шпиталізували до лікарні.