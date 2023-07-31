Вибух у райсуді Києва: Гуменюк готував вибухівку два роки [ Редагувати ]
Прессекретар ДБР Тетяна Сапьян заявила, що колишній боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському районному суді Києва, два роки готував вибухівку для втечі.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Сам підозрюваний, коли перебував у Київському СІЗО, йому продовж двох років, по крапельці, невеличкими порціями передавали у вигляді ліків речовини, які стали основою для того, що він виготовив вибухівку, з якою, власне, і потрапив до Шевченківського суду.
За її словами, він готувався до втечі тривалий час і він кустарно зміг виготовити так званий "пояс шахіда" і кілька саморобних вибухових пристроїв.
Він планував їх, як припускає слідство, підірвати в приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку. Але втекти йому не вдалося.
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