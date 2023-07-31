У понеділок, 31 липня, під час розбору завалів та рятувальної операції на місці обстрілу житлової багатоповерхівки у Кривому Рогу, стався обвал конструкцій будинку. Про це повідомляється у МВС України.

На щастя, люди були на безпечній відстані, а рятувальники встигли відскочити від будинку, коли частина конструкції впала.

Правоохоронці просять триматися подалі від місця, де проводяться рятувальні роботи, адже окрім можливого повторного обстрілу, може трапитись обвал споруди чи вибух.

Окрім того, варто дослухатись порад правоохоронців, не заважати роботі спецслужб та памʼятати про власну безпеку.

Крім того, кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу вже зросла до 53. Число жертв наразі незмінне - їх 4.

Найновіша інформація така: 53 людини поранені, в тому числі три дитини. З поранених троє людей у важкому стані й один у надважкому.

За його словами, загиблих четверо. Серед них два чоловіки. І родина: мати 45 років і дівчинка 10 років. Продовжується розбір завалів, під якими ще можуть бути люди.

Також, за оцінками Вілкула, завали внаслідок влучання по технікуму можуть розібрати до вечора. Щодо будинку, то там роботи закінчать не раніше, ніж до завтрашнього ранку.