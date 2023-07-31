"Знайдемо лазівку і буде прорив": командувач Нацгвардії про контрнаступ [ Редагувати ]
Командувача Національної гвардії України полковника Олександр Півненко заявив, що прийде час, Збройні сили України знайдуть слабке місце в обороні росіян і здійснять прорив. Про це повідомляє "Українська правда".
За його словами, не варто очікувати, що Збройні Сили України дійдуть до Криму "за один кидок", проте наступ триває, і окупантів ще чекають "сюрпризи".
Якщо ми йдемо вперед, це вже результат. Тобто всі ж пригадують ту операцію на Ізюмському напрямку і думають, що так воно буде. Але ні, так не буває. Для нас кожен метр - це вже результат. І ми йдемо..
Він наголосив, що "прийде час і ми на якомусь напрямку зробимо прорив".
І не факт, що це буде там, де хтось думає. Ми знайдемо лазієчку і зайдемо, і буде нормально. І вони втратять багато наших територій. Ми потрапили в не дуже хорошу ситуацію, тому що росія велика країна з великими ресурсами. Але ми знаємо, що у нас немає виходу - ми дійдемо до кордонів 91-го року. На це потрібен час.
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