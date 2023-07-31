Командувача Національної гвардії України полковника Олександр Півненко заявив, що прийде час, Збройні сили України знайдуть слабке місце в обороні росіян і здійснять прорив. Про це повідомляє "Українська правда".

За його словами, не варто очікувати, що Збройні Сили України дійдуть до Криму "за один кидок", проте наступ триває, і окупантів ще чекають "сюрпризи".

Якщо ми йдемо вперед, це вже результат. Тобто всі ж пригадують ту операцію на Ізюмському напрямку і думають, що так воно буде. Але ні, так не буває. Для нас кожен метр - це вже результат. І ми йдемо..

Він наголосив, що "прийде час і ми на якомусь напрямку зробимо прорив".