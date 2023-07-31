У Польщі показали танки Leopard, які відновлюють для ЗСУ [ Редагувати ]
В Польщу прибули перші танки Збройних Сил України Leopard 2A4 для ремонту. Про це повідомляє Twitter Polska Grupa Zbrojeniowa.
Зокрема, саме це підприємство у Польщі є головним бронетанковим підприємством країни й не тільки ремонтує Leopard 2A4. Також саме тут проводиться їх модернізація до Leopard 2PL. Також "Bumar-Łabędy" займається ремонтом та модернізацію радянської техніки.
На кадрах можна побачити і доволі сильно ушкоджений танк. Зокрема, не проглядається башта, яка могла бути знята для транспортування на іншому тралі. Тобто це свідчить про те, що тут ремонтують і доволі ушкоджену техніку.
Слід зазначити і той факт, що наразі вирішено питання з ремонтом танків Leopard 2A4, чого не можна сказати про танки Leopard 2A6. Уряди Німеччини та Польщі не поки можуть узгодити питання вартості ремонту.
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