Під час наступу втрати українських військо значно менші, ніж у російських окупантів. Водночас Збройні сили України просуваються вперед, навіть попри перевагу ворога в озброєнні та живій силі.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, в ефірі телемарафону.

Заступниця міністра оборони наголосила, що роботу українських військових слід оцінювати не лише кілометрами, варто розуміти, що ЗСУ знищують чимало ворожих складів з боєприпасами, які потенційно ворог міг застосувати проти українців.

"У нас є успіхи. І ми цього тижня непогано просувалися у всіх напрямках. Тут питання не в просуванні. Наші Збройні сили сьогодні здійснюють речі, які можна назвати військовим дивом", - заявила Маляр.

Вона пояснила, що за нормами військової науки, наступати треба, коли є перевага в озброєнні й кількості людей. Проте українські бійці наступають, коли у ворога всього цього більше.

"Наші рухаються, і тут питання не в кілометрах. Те, що вони йдуть вперед і на Сході, і на Півдні - це український військовий феномен", - зазначила Маляр.