Кількість жертв в результаті ракетної атаки росіян у Кривому Розі збільшилася до пʼяти осіб. При цьому отримали поранення ще 64 людини.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, в результаті трагедії пʼятеро загиблих, серед яких дитина.

Також відомо про 64 постраждалих. З них - двоє хлопчиків та троє дівчат, віком від чотирьох до 17 років.

"Більшість поранених лікуватимуться вдома. Та понад 20 залишаються у лікарнях", - повідомив Лисак.

Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області під час повітряної тривоги. По місту російські загарбники запустили дві ракети, одна з яких потрапила у житловий будинок та інша - у навчальний заклад.