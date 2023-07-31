У Кривому Розі кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Кількість жертв в результаті ракетної атаки росіян у Кривому Розі збільшилася до пʼяти осіб. При цьому отримали поранення ще 64 людини.
Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, в результаті трагедії пʼятеро загиблих, серед яких дитина.
Також відомо про 64 постраждалих. З них - двоє хлопчиків та троє дівчат, віком від чотирьох до 17 років.
"Більшість поранених лікуватимуться вдома. Та понад 20 залишаються у лікарнях", - повідомив Лисак.
Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області під час повітряної тривоги. По місту російські загарбники запустили дві ракети, одна з яких потрапила у житловий будинок та інша - у навчальний заклад.
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