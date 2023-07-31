У результаті ракетної атаки російських окупантів на Кривий Ріг загинули мати та її дочка. Дівчинці було лише десять років.

Знімками загиблих поділилося місцеве видання "Свої".

За даними місцевих журналістів, жінку звали Наталя, а її доньку – Даша.

"Наталя та Даша. Мама та донька. Сьогодні їх убила Росія", - пише видання.

Раніше родичка загиблих розкрила деякі деталі їхньої загибелі. За словами жінки, вони жили на восьмому поверсі зруйнованої російськими окупантами будівлі.