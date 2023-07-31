Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі: з'явились фото загиблих мами та 10-річної доньки [ Редагувати ]
У результаті ракетної атаки російських окупантів на Кривий Ріг загинули мати та її дочка. Дівчинці було лише десять років.
Знімками загиблих поділилося місцеве видання "Свої".
За даними місцевих журналістів, жінку звали Наталя, а її доньку – Даша.
"Наталя та Даша. Мама та донька. Сьогодні їх убила Росія", - пише видання.
Раніше родичка загиблих розкрила деякі деталі їхньої загибелі. За словами жінки, вони жили на восьмому поверсі зруйнованої російськими окупантами будівлі.
по темі
Кількість жертв в результаті ракетної атаки росіян у Кривому Розі збільшилася до пʼяти осіб
У понеділок, 31 липня, під час розбору завалів та рятувальної операції на місці обстрілу житлової багатоповерхівки у Кривому Рогу, стався обвал конструкцій будинку
Лисак додав, що з пораненнями четверо дітей
Кількість жертв в результаті ракетної атаки росіян у Кривому Розі знову зросла
Росія за перші дев'ять днів після виходу із "зернової угоди" знищила 180 тисяч тонн українського зерна внаслідок обстрілів