Росія за перші дев'ять днів після виходу із "зернової угоди" знищила 180 тисяч тонн українського зерна внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України у Twitter.

У відомстві наголосили, що окупанти після виходу із "зернової угоди" здійснили ще одну серію воєнних злочинів.

За перші дев'ять днів вони:

пошкодили 26 об'єктів портової інфраструктури України;

пошкодили п'ять цивільних суден;

знищили близько 180 тисяч тонн українського зерна.

"Ми повинні зупинити російські "голодні ігри" та забезпечити глобальну продовольчу безпеку зараз", - наголосили у відомстві.