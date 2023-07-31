Скільки українського зерна знищила росія за 9 днів: названо цифру [ Редагувати ]
Росія за перші дев'ять днів після виходу із "зернової угоди" знищила 180 тисяч тонн українського зерна внаслідок обстрілів.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України у Twitter.
У відомстві наголосили, що окупанти після виходу із "зернової угоди" здійснили ще одну серію воєнних злочинів.
За перші дев'ять днів вони:
- пошкодили 26 об'єктів портової інфраструктури України;
- пошкодили п'ять цивільних суден;
- знищили близько 180 тисяч тонн українського зерна.
"Ми повинні зупинити російські "голодні ігри" та забезпечити глобальну продовольчу безпеку зараз", - наголосили у відомстві.
After withdrawing from the #GrainDeal, Russia committed yet another series of war crimes by shelling 🇺🇦 #Ukrainian port cities and grain warehouses.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 31, 2023
Here is what they've done during the first 9 days.
We must stop 🇷🇺 #HungerGames and ensure global food security now. pic.twitter.com/iKUpkdQnov
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