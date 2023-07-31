Обстріл Кривого Рога: кількість жертв зросла до шести [ Редагувати ]
Кількість жертв в результаті ракетної атаки росіян у Кривому Розі знову зросла. Поранення отримали вже більше ніж 70 людей.
Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами Лисака, станом на 17:40, відомо, що в результаті трагедії шестеро людей загинули, серед них дитина.
"Постраждалих на цю годину - 75, серед яких шестеро дітей. З 22 госпіталізованих - двоє важкі", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області під час повітряної тривоги. По місту російські загарбники запустили дві ракети, одна з яких потрапила у житловий будинок та інша - у навчальний заклад.
по темі
У неділю, 30 липня, на північному заході Пакистану стався вибух – загинули десятки людей
У вівторок, 25 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" психологиня, голова ГО "Вільний вибір" Тетяна Руденко розповіла про те, як не можна підтримувати людину, яка втратила близьких на війні
Франко-українська торгово-промислова палата оголосила імена трьох переможниць та двох спеціальних призерок
Астролог Яна Тимощук зробила розклад на картах Таро і визначила, що влітку росія продовжить обстрілювати Україну
У результаті ракетної атаки російських окупантів на Кривий Ріг загинули мати та її дочка