Кількість жертв в результаті ракетної атаки росіян у Кривому Розі знову зросла. Поранення отримали вже більше ніж 70 людей.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами Лисака, станом на 17:40, відомо, що в результаті трагедії шестеро людей загинули, серед них дитина.

"Постраждалих на цю годину - 75, серед яких шестеро дітей. З 22 госпіталізованих - двоє важкі", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області під час повітряної тривоги. По місту російські загарбники запустили дві ракети, одна з яких потрапила у житловий будинок та інша - у навчальний заклад.