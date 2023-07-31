Осетровий повний місяць - астрономічне явище, яке відбувається у разі збігу повного місяця або перигеєм. Йдеться про момент найбільшого зближення Місяця та Землі.

Астрономи повідомляють, що повний місяць цього місяця настане 12 серпня о 14:36. Найкраще Місяць буде видно в ніч із 10 на 11 число.

Вважається, що емоції в цей період "битимуть через край", а впоратися з ними буде дуже складним завданням.

Заборони Осетрової повні

У цей період не рекомендується звертатися до знахарів та чаклунів;