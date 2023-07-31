Осетрова повня: що не можна робити в Супермісяць [ Редагувати ]
Осетровий повний місяць - астрономічне явище, яке відбувається у разі збігу повного місяця або перигеєм. Йдеться про момент найбільшого зближення Місяця та Землі.
Астрономи повідомляють, що повний місяць цього місяця настане 12 серпня о 14:36. Найкраще Місяць буде видно в ніч із 10 на 11 число.
Вважається, що емоції в цей період "битимуть через край", а впоратися з ними буде дуже складним завданням.
Заборони Осетрової повні
У цей період не рекомендується звертатися до знахарів та чаклунів;
- сваритися,
- пліткувати,
- заздрити;
- робити хірургічні операції;
- спілкуватися з людьми, які мають негативну енергію;
- відмовляти людям у допомозі.
по темі
Серпень обіцяє стати надзвичайно цікавим для всіх знаків зодіаку, адже в перший день цього місяця ми очікуємо на справжнє магічне явище - Осетрову повню
На наступному тижні (від 24 до 30 липня) двох знаків зодіаку очікує цікава та непередбачувана перспектива, яка може вплинути на їхнє життя
Астрологи назвали два знаки зодіаку, які найближчим часом отримають подарунки від Всесвіту
Астрологи склали гороскоп на тиждень з 17 по 23 липня
До кінця тижня, як повідомляють астрологи, два знаки зодіаку матимуть найбільш щасливий період