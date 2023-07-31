Російська армія отримала партію модернізованих МіГ-31К, яі є носіями ракет "Кинджал" [ Редагувати ]
Джерело: Коммерсантъ
Авіаційний завод "Сокіл" у Нижньому Новгороді передав міноборони росії партію винищувачів-перехоплювачів МіГ-31, які пройшли ремонт та модернізацію. Про це повідомила Об'єднана авіабудівної корпорація, яка входить до держкорпорації "Ростех".
За даними ОАК, проведені на "Соколі" ремонт та модернізація не позначаться на запроектованих льотно-технічних характеристиках бойових машин. При цьому їх функціонал та можливості були розширені. Оновлені винищувачі вирушили до місць постійного базування.
Модернізація літаків МіГ-31 є найважливішим напрямом діяльності Нижегородського авіабудівного заводу "Сокіл". Скільки саме літаків передали армії рф - не повідомляється.
У січні авіазавод "Сокіл" також відправив міноборони рф кілька винищувачів МіГ-31. Машини отримали нові озброєння та авіоніку. Літаки повернулися на Камчатку й увійшли до складу ескадрильї, що несе бойове чергування в Арктиці та районах Крайньої Півночі.
МіГ-31 - радянський, а нині російський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії. Перший радянський бойовий літак четвертого покоління.
Вироблявся у 1975-1994 роках на авіазаводі "Сокіл" у місті Горькому (нині Нижній Новгород), загалом було збудовано понад 500 одиниць.
Під назвою МіГ-31К ці літаки є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", якими рашисти обстрілюють наші міста.
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