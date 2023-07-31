Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов написав заяву про складання повноважень. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складання повноважень народного депутата України. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

Холодова уже виключили з партії "Слуга народу", повідомила голова партії Олена Шуляк.

До Верховної Ради надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата. Своєю чергою, як голова партії "Слуга Народу" підписала розпорядження про виключення його з партії. Партія "Слуга Народу" не раз демонструвала, що нам не по дорозі з тими, хто вирішив ігнорувати наші принципи та цінності. Тому зайняли лідерську позицію в питанні очищення команди від людей, які себе дискредитували.

Як з'ясували журналісти "Схем", з початку повномасштабного вторгнення Андрій Холодов 12 разів виїжджав за кордон. 21 січня 2023 року Холодов виїхав з України і з того часу не повертався - не відвідував засідання Ради і не голосував. За даними "Схем", політик перебуває на Кіпрі, де має родинний маєток.

27 липня Рада позбавила мандата депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова, який відпочив на Мальдівах під час воєнного стану.

28 липня народний депутат від партії "Слуга народу" Ігор Кривошеєв заявив про вихід з політичної ради партії та самої партії.