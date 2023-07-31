Хорватія допоможе Україні експортувати зерно через свої порти [ Редагувати ]
Порти Хорватії використовуватимуться для експорту українського продовольства, деталі ще опрацьовуються. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів з главою МЗС Хорватії Горданом Гирличем-Радманом, який прибув до Києва.
Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю. Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері - це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу.
Кулеба також повідомив, що "головною темою переговорів сьогодні, як і традиційно з іншими партнерами, була зброя".
Ми обговорили подальшу підтримку Хорватії, а також я подякував за вже надану допомогу. Зі зрозумілих причин, не буду ділитися деталями. Скажу лише, що є конкретні домовленості, які незабаром будуть реалізовані. Окремо відзначу, що допомога, яку надає Хорватія, є дуже солідною, якщо порахувати її частку в загальному військовому бюджеті цієї країни.
Видання Handelsblatt з посиланням на неназваного представника Євросоюзу повідомляло, що у 2022 році через Дунай щомісяця відвантажувалося 2,2 млн т українського зерна. Зараз вивозять по 3 млн т.
Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.
17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.
19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.
У рамках зернової угоди Україна експортувала майже 33 млн тонн продовольства.
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