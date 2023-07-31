Від США до державного бюджету України надійшов грант в розмірі $1,25 млрд через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

У 2023 році Україна вже отримала $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло $20,4 млрд грантових коштів від Сполучених Штатів.

Грант наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки та оборони.

Отримані гроші спрямують на відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій) та інших соціальних виплат.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив:

Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці Держбюджету України під час опору повномасштабній агресії рф. Черговий грант допоможе Уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери. Надзвичайно вдячні Уряду та платникам податків Сполучених Штатів Америки за солідарність та безпрецедентну підтримку України у цей визначальний для нашої держави період.

Нагадаємо, у липні США виділили Україні $250 млн на підтримку сільського господарства. Наприкінці місяця Україна отримала від Світового банку $1,5 млрд під гарантії Японії.