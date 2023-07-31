Війна і російська агресія проти України призвела до найбільшого спаду народжуваності за час незалежності. За перше півріччя 2023 року в Україні народилося 96 755 малюків. Це на 28% менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року, коли народилось 135 079 діточок. Про це повідомляє Опендатабот.

За 6 місяців поточного року в Україні народилося 96 755 дітей:

47 129 дівчаток;

49 626 хлопчиків.

Загалом показники народжуваності в країні падають ще з 2013 року - приблизно на 7% на рік. Однак повномасштабне вторгнення росіян призвело до найбільшого спаду за весь час незалежності.

Попередній антипік також пов'язаний з війною - у 2015 показники народжуваності впали аж на 12% за рік.



В останні роки хлопчиків народжується більше, аніж дівчаток, й початок великої війни особливо не змінив цей розподіл: 51% проти 49%.

Цікаво, що до початку повномасштабної війни пік народжуваності приходився на липень місяць, у 2022 і наразі у 2023 пік народжуваності припав на березень.