Найбільший спад з 1991 року: війна обвалила народжуваність в Україні [ Редагувати ]
Війна і російська агресія проти України призвела до найбільшого спаду народжуваності за час незалежності. За перше півріччя 2023 року в Україні народилося 96 755 малюків. Це на 28% менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року, коли народилось 135 079 діточок. Про це повідомляє Опендатабот.
За 6 місяців поточного року в Україні народилося 96 755 дітей:
- 47 129 дівчаток;
- 49 626 хлопчиків.
Загалом показники народжуваності в країні падають ще з 2013 року - приблизно на 7% на рік. Однак повномасштабне вторгнення росіян призвело до найбільшого спаду за весь час незалежності.
Попередній антипік також пов'язаний з війною - у 2015 показники народжуваності впали аж на 12% за рік.
В останні роки хлопчиків народжується більше, аніж дівчаток, й початок великої війни особливо не змінив цей розподіл: 51% проти 49%.
Цікаво, що до початку повномасштабної війни пік народжуваності приходився на липень місяць, у 2022 і наразі у 2023 пік народжуваності припав на березень.
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