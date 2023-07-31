Китай запроваджує дворічні обмеження на експорт комплектуючих для безпілотників, а також безпілотних літальних апаратів (БПЛА) цивільного призначення. Відповідну заяву опублікувало Міністерство торгівлі КНР.

У міністерстві пояснили це рішення міркуваннями національної та міжнародної безпеки.

Ризик того, що деякі просунуті цивільні БПЛА можуть бути переобладнані під військові цілі, постійно зростає... Китай завжди виступав проти використання цивільних безпілотників у військових цілях.

У заяві наголошується, що обмеження не націлені проти жодних конкретних держав чи регіонів.

Китай оголосив про тимчасову заборону експорту деяких видів дронів, а також комплектуючих до них, включаючи деякі двигуни, лазери, комунікаційне обладнання та системи захисту від безпілотників.

Серед іншого буде обмежений експорт цивільних безпілотників великої дальності, здатних літати за межами видимості їхніх операторів, знаходитись у повітрі більше півгодини, вагою понад 7 кг і з функцією скидати предмети на землю.

Обмеження набудуть чинності з 1 вересня. Китай є найбільшим виробником цивільних безпілотників у світі.

Нагадаємо, у квітні 2022 року найбільший світовий виробник споживчих дронів китайська компанія Da-Jiang Innovations (DJI) припинила роботу в росії та в Україні. У компанії пояснили таке рішення "переоцінкою вимог відповідності ринку".