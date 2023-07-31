Американський актор-комік Пол Рубенс, відомий за роллю Пі-Ві Германа в серіалі "Пі-Ві" (Pee-wee's Playhouse, 1986-1991), помер у віці 70 років. Про це йдеться на сторінці його персонажа у Facebook.

Вчора ввечері ми попрощалися з Полом Рубенсом, знаковим американським актором, коміком, сценаристом і продюсером, чий улюблений герой Пі-Ві Герман захоплював покоління дітей і дорослих своїм позитивом, чудасією та вірою у важливість доброти.

Зазначається, що актор останні шість років боровся з раком, не афішуючи це.

Пол Рубенс

Пол Рубенс створив персонаж Пі-Ві Германа - дорослого чоловіка з незамутненим дитячим поглядом на життя - наприкінці 1970-х років, "Шоу Пі-Ві Германа" дебютувало у 1981 році і швидко стало культовим.

Персонаж у сірому костюмі, білих мокасинах і червоній краватці-метелику найбільш відомий за дебютним фільмом Тіма Бертона "Велика пригода Пі-Ві" (1985 рік) та телесеріалу "Будиночок для ігор Пі-Ві". Він йшов п'ять сезонів та отримав 22 премії "Еммі".