На Закарпатті стався землетрус з магнітудою 2,1 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Поштовхи зафіксували 31 липня о 14:25:53. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 км на захід від міста Свалява, Закарпатської області, на глибині 6 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Останній землетрус з Закарпатської області був зареєстрований 14 квітня 2023 року з магнітудою 3,4 (за шкалою Ріхтера).