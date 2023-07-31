На Закарпатті стався землетрус [ Редагувати ]
На Закарпатті стався землетрус з магнітудою 2,1 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Поштовхи зафіксували 31 липня о 14:25:53. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 км на захід від міста Свалява, Закарпатської області, на глибині 6 км.
За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Останній землетрус з Закарпатської області був зареєстрований 14 квітня 2023 року з магнітудою 3,4 (за шкалою Ріхтера).
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