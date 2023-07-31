Держдеп підтвердив початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки [ Редагувати ]
Американська адміністрація підтвердила, що Сполучені Штати та Україна розпочнуть цього тижня переговори щодо надання Вашингтоном гарантій безпеки Києву. Про це заявив на регулярному брифінгу повідомив керівник прес-служби Держдепартаменту Меттью Міллер.
Ці переговори стартують цього тижня.
Дипломат уточнив, що переговори відбудуться у віртуальному форматі. З американської сторони очолюватиме делегацію на переговорах заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії.
Міллер не став відповідати на запитання, чи планується надання Україні гарантій безпеки за прикладом тих, які має Ізраїль.
Я не хотів би коментувати можливі результати переговорів до їх початку.
Представник Держдепартаменту зазначив, що переговори щодо гарантій безпеки відбуватимуться відповідно до зобов'язань, схвалених країнами G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Міллер зазначив, що ці гарантії не замінюють військову допомогу, яку надають США Україні.
Президент [США Джо] Байден та лідери G7 заявили, що вони мають намір почати переговори з урядом України щодо довгострокових зобов'язань щодо гарантування безпеки, щоб Україна могла створити збройні сили, які зможуть захистити її та запобігти атаці в майбутньому, а також змогла відновити економіку, захистити своїх громадян і просуватися шляхом інтеграції до євроатлантичної спільноти. Це окремий трек від допомоги у сфері безпеки, яку ми регулярно надаємо.
30 липня про початок цього тижня переговорів між Вашингтоном та Києвом щодо гарантій безпеки повідомив голова Офісу українського президента Андрій Єрмак.
Речник Держдепу Меттью Міллер також повідомив, що офіційні представники США візьмуть участь у мирному саміті щодо України в Саудівській Аравії.
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