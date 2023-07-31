Український 14-річний гонщик Олександр Бондарев став чемпіоном Європи з картингу і першим українцем в історії, хто виборов цей титул.

Фінальний раунд 4-го етапу FIA Karting European Championship відбувся у вихідні на італійському треку Cremona Circuit.

У фінальному раунді в категорії OK Junior Бондарев фінішував третім. Подіум в Іспанії, дві перемоги у Чехії та Данії та подіум в Італії принесли Олександру Бондареву абсолютну перемогу в боротьбі за титул чемпіона Європи 2023 року.

У категорії OK Junior, у якій виступає Бондарев, взяв участь 81 найкращий картингіст з різних куточків світу.

Нагородження Олександра як переможця ЧЄ-2023 відбудеться у грудні на загальній церемонії FIA разом з іншими пілотами картингу та гонщиками Формули-1.

Професійно займатися картингом Олександр почав у п'ять років, а вже в сім став наймолодшим чемпіоном України. У 2022 році здобув титул чемпіона всесвітньо відомої серії картингу WSK - WSK Super Master Series, потім потрапив в аварію, переніс 10 операцій, а сьогодні - на вершинах світових рейтингів.