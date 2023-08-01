Спіральна галактика NGC 1532 втягнута в одностороннє "перетягування канату" зі своєю меншою сусідкою, карликовою галактикою NGC 1531. Зображення, зроблене Dark Energy Camera. Фото: NOIRLab/DOE/NSF/AURA

Нещодавнє зображення з камери темної енергії показує акт галактичного канібалізму: спіральна галактика, схожа на наш Чумацький Шлях, збирається поглинути сусідню карликову галактику, яка опинилася на її шляху.

Драматична взаємодія відбувається між великою спіральною галактикою NGC 1532 і меншою карликовою галактикою під назвою NGC 1531.

Карликова галактика знаходиться в процесі злиття з більшою галактикою, яка під дією гравітаційних сил набуває неправильної форми.

"Це однобоке космічне перетягування канату є знімком того, як великі галактики ростуть і розвиваються, поглинаючи менші галактики, поглинаючи їхні зірки і зореутворюючий матеріал. Подібний процес відбувався у Чумацькому Шляху близько шести разів у минулому, які залишили величезні потоки зірок у гало Чумацького Шляху", – пояснюють в NOIRLab.

Дві галактики, показані на зображенні, з часом зіллються в одну, коли маленька карликова галактика буде поглинута більшою.

Але до того, як це станеться, ви можете бачити, як спіральні рукави більшої галактики викривляються під дією гравітації, причому один з них закручений догори, до верхньої частини зображення.

Прогноз на майбутнє

Що відбудеться, коли дві галактики зустрінуться – складне питання, яке, як вважається, пов'язане з надмасивними чорними дірами галактик.

Вчені знають, що результат залежить від розміру галактик, які беруть участь у зіткненні. У випадках, коли розміри галактик різні, то велика може легко поглинути карликову.

Однак, коли зіштовхуються дві галактики однакового розміру, вони можуть злитися, створивши незвичайну структуру, або ж зустріч може призвести до анігіляції однієї з галактик.

Однак, яким би драматичним не був процес злиття галактик, він не лише руйнівний. Злиття також часто спричиняє хвилі зореутворення, коли пил і газ утворюють мости між двома галактиками і створюють основу для народження нових зірок.

Раніше ми повідомляли про те, як астрономи побачили майбутнє Землі через 1,6 мільйона років.