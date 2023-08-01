В олімпійському майбутньому юних спортсменів не сумнівається і Міністр молоді та спорту.

12 медалей. Такий здобуток нашої юнацької збірної на Європейському олімпійському фестивалі. Він відбувався у Мариборі, це Словенія. Напередодні юних українських атлетів зустріли в Києві. Поспілкувався з ними й мій колега Юрій Куцій.

55 юних спортсменів повернулися зі Словенії. Там вони брали участь у 17 літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Це такий собі аналог дорослих Олімпійських ігор. Українці вибороли 12 медалей: одна золота, 5 срібних і 6 бронзових. Микола Котенко з Кам'янського на Дніпропетровщині - один з призерів. Він здобув срібло та бронзу у плаванні батерфляєм. Каже: у спорт його привів батько, ще 11 років тому.

Микола Котенко, спортсмен:

Я любив гуляти під дощем і любив воду, тому він вирішив мене віддати в велику калюжу.

Микола вже вдруге брав участь у фестивалі. Торік здобув золото, але тріумф від перемоги затьмарила війна.

Микола Котенко, спортсмен:

Переживання були за батьків, за тренера, який залишився в рідній країні.

Цього разу тренер був із хлопцем. Мотивував та підтримував.

Андрій Сидорченко, тренер з плавання:

Тренерські секрети є у кожного тренера, оскільки я знаю його вже давно, і він знає мене, у нас, напевно, якийсь тандем. Він сам хоче здобути медаль на чемпіонаті європи й потрапити на Олімпійські ігри, це його мрія.

В олімпійському майбутньому юних спортсменів не сумнівається і Міністр молоді та спорту. Вадим Гутцайт привітав їх із достойним результатом.

Вадим Гутцайт, Міністр молоді та спорту України, президент НОК:

12 медалей. Вся команда молодці, я вам всім щиро дякую. Я впевнений, що це лише початок, з цього тільки все починається, хто виграв, хто програв. Ви знаєте, хоч і кажуть: "Поразка - сирота, а у перемоги багато батьків", але я вважаю, що програємо ми всі разом, і виграємо ми всі разом. Тому я хочу подякувати всім тренерам, всім фахівцям НОК, міністерства, які разом відпрацювали.

Усі призери отримали пам'ятні подарунки та стипендії від Національного Олімпійського Комітету.