Нічна атака дронів на Харків. Росіяни запустили до десятки "Шахедів". За словами мера міста, Ігоря Терехова, щонайменше три влучення: у приміщенні професійно-технічного училища та в центральній частині міста. Відомо про одного пораненого.

Щодо Кривого Рогу, тільки надвечір рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки. Дві російські ракети типу "Іскандер" вбили 6-ро людей, більше як 70 поранених. У місті - День жалоби. Більше подробиць в сюжеті Олени Мендалюк.

Наталія та її 10-річна донька Даша - серед жертв терористичного обстрілу росіян Кривого Рогу. Ворожа ракета забрала життя й завуча місцевої гімназії - Ірина Кіянчук.

Валентина, постраждала:

Хай би вони там всі пощезали у тій росії. Якби хтось запустив у ту москву, щоб нікого не було там.

Країна-агресор вранці 31 липня вбила щонайменше шестеро людей, поранення зазнали понад 70, серед них восьмеро дітей.

Олена, представниця лікарні:

Це мінно-вибухові травми, які пов'язані з тим, що були осколкові ураження, це акубаротравми, струс головного мозку, перелами, які спровоковані вибуховою хвилею, падінням уламків скла, падінням уламків стін.

Близько 20 постраждалих залишаються на лікуванні під наглядом медиків. Їхній стан стабільний.

Юрій, завідувач відділення політравми:

Троє хворих знаходяться у важкому стані, деякі з них - в реанімації.

На місці ж трагедії майже 10 годин тривала пошуково-рятувальна операція. Задіяли 350 фахівців. Російська ракета вщент зруйнувала квартири з 3 по 8 поверхи.

Анна, постраждала:

Квартири немає, майно, звісно, все втрачене. Зараз чекаємо, коли дозволять зайти щось забрати. У квартиру прилетіло, склалися плити. Мати винесла дитину. Як вийшли, вони не пам'ятають, і свекруха, і бабуся. Втрьох були у квартирі, під час прильоту. Слава Богу усі живі.

Ще один ракетний удар окупанти завдали по місцевому технікуму. Комунальні служби вивезли звідти 190 тонн бетонних уламків. Боєприпас поцілив прямо в лабораторію, загинула жінка, яка там працювала. Її дістали з-під завалів.

Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації:

Ці рашисти продовжують інформаційну війну і заявляють, що влучили по центрах прийняття рішень, але ж ми бачимо, що це спальні райони міста, центр міста, де не знаходиться ніякої критичної інфраструктури, ніяких заводів, ніякої техніки, вони б'ють по мирних мешканцях і чинять геноцид українського народу.

Для прийому заяв від постраждалих та надання їм допомоги у місті розгорнуто два оперативні штаби. З людьми працює і місцева влада, і волонтери.

Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу:

Там і продукти, і медикаменти, і вода. Також розселення, якщо комусь потрібні заяви на компенсацію, вже підвезені будматеріали - плівка, ОСБ, все що треба. Ми працюємо.

Компенсацію за знищене ракетним ударом житло надаватимуть із місцевого бюджету. Це вже пообіцяли чиновники.