В Одесі відкрився Центр психологічної допомоги [ Редагувати ]
В Одесі відкрився Центр, де психологи та сімейні лікарі працюють, аби повернути до життя травмованих війною людей. Пацієнти - військові, їхні родини та переселенці. Взагалі всі, хто потребує ментальної підтримки, але не може дозволити собі дорогі консультації фахівців.
Тож наскільки ефективна терапія? - Марія Тарасова розкаже.
Зараз цього села зовсім немає… Немає, зовсім.
Пані Алла з Херсонщини. На початку повномасштабного вторгнення поїхала в село до матері. І опинилася у пастці. Населений пункт на лінії зіткнення ворог просто стирав з лиця землі.
Алла, відвідувачка Центру психологічної допомоги:
Це такі звуки страшні. Ти збираєшся чай випити - присів на порозі. Момент якоїсь тиші. І серед цієї тиші такий звук, що в тебе чашка вилітає з рук.
Після трьох днів обстрілів, коли рідна хата вже палала, з вісімдесятирічною матір'ю на руках, Алла вирішила виїжджати. Українські військові очам не повірили, коли побачили жінок.
Алла, відвідувачка Центру психологічної допомоги:
Як ви звідти вибрались? Ви йшли дорогою? Ні, по полю. Але ж там все заміноване. Як ви вийшли? Вони самі не вірили, що ми змогли, дві жінки звідти вибратись, з того села.
Коли Алла приїхала до Одеси, вона майже не могла їсти. А потім потрапила до групи психологічної підтримки, і зрозуміла: має спільну з іншими біду. В кожного тут - своя історія.
Тетяна Ширлінг, відвідувачка Центру психологічної допомоги:
В окупації - це полон. Ти не маєш ніколи спокою, бо не знаєш, коли відчиняться двері, і хто по тебе прийде.
Микита - психолог. Сам вимушено залишив рідний з Маріуполь ще у 2015. Розповідає: працювати почали вже на другий день повномасштабного вторгнення.
Микита Пермяков, координатор центру психологічної допомоги:
Ми консультували в бухгалтерії. Тут - памперси, тут - тушонка, тут - черга. Комусь - погано, істерика або агресія. Два стільці поставили - працюємо.
Коли звернень стало забагато, одесити попросили підтримки у "Фонду біженців Нідерландів". Так з'явився Центр психологічної допомоги "Еквелібріум". Тут консультують не лише психологи, а й сімейний лікар, невропатолог та психіатр. Це особливо важливо при реабілітації військових.
Віталій Гілевич, керівник служби турботи 126 окремої бригади територіальної оборони:
Потреби у хлопців тільки з'являються. Принаймні, бажання якось покращувати свій морально психологічний стан. Поки ми не зіштовхнемося з наслідками ПТСР саме у хлопців, які побували на передовій, майже ніхто не розуміє потреби.
Чотири психологи Центру закінчили курси психологічної реабілітації військовослужбовців і готові надавати допомогу воїнам.
Микита Пермяков, координатор центру психологічної допомоги:
На базі державної лікарні військовий може отримувати допомогу два тижні. А після - потрібна підтримка подальша. Людина може бути в нас місяць два, три, рік. Ми не лімітуємо кількість візитів.
Ще одна група пацієнтів - це родини військових. Допомагають тим, хто з надією чекає на повернення рідних. І тим, хто отримав трагічну звістку.
Віталій Гілевич, керівник служби турботи 126 окремої бригади територіальної оборони:
Людину вже не повернути. А близьким потрібно жити далі. І ми намагаємося робити все можливе для того, щоб, якщо так можна казати до свого звичайного життя людина, яка втратила свого близького, повернулася якомога швидше.
А взагалі, зазначають лікарі Центру, допомога зараз потрібна всім. Адже кожен українець - травмований війною.
Вікторія Пахмурна, лікар-психіатр:
Людина не може довго без спілкування, без спеціалізованої допомоги витримувати стрес без наслідків. І це дуже впливає на якість життя.
Окрему кімнату виділили для маленьких пацієнтів. Фахівці кажуть: частіше потребують допомоги не діти, що залишилися в Україні, а ті, хто зараз повертається з-за кордону.
Лейла Гасанова, дитячий психолог:
Діти приїжджають повністю розбиті психологічно. Там немає вибухів, але там немає причетності до світу. А тут страшно, сирени, вибухи, але є причетність до цього світу. І їм це допомагає, тим паче якщо говоримо про підлітків.
Безкоштовні консультації в Центрі надають переселенцям, військовим, їхнім родинам та й простим одеситам. Всім, хто наважиться звернутися по допомогу.
Галина Швець, відвідувачка Центру психологічної допомоги:
Ти заново вчишся жити. Це дуже допомагає, дуже.
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