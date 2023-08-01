У ніч на 1 серпня москву знову атакували безпілотники. За даними міноборони рф, двоє були збиті засобами протиповітряної оборони на підльоті до міста.

Один БПЛА після придушення засобами радіоелектронної боротьби врізався у вежу комплексу "Москва-Сіті", яка була пошкоджена минулої атаки у ніч на 30 липня.

Зруйновано 6 склопакетів на 17 поверсі.

На місці працюють рятувальники, про постраждалих не повідомляється.