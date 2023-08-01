Хмарочос "Москва-Сіті" знову атакував безпілотник (фото, відео) [ Редагувати ]
У ніч на 1 серпня москву знову атакували безпілотники. За даними міноборони рф, двоє були збиті засобами протиповітряної оборони на підльоті до міста.
Один БПЛА після придушення засобами радіоелектронної боротьби врізався у вежу комплексу "Москва-Сіті", яка була пошкоджена минулої атаки у ніч на 30 липня.
Зруйновано 6 склопакетів на 17 поверсі.
На місці працюють рятувальники, про постраждалих не повідомляється.
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