В бельгійському Антверпені відкрилась виставка "Пісні свободи". Вона об'єднала майже два десятки українських митців - професіоналів і аматорів, які внаслідок війни опинилися в Бельгії.

Через свою творчість художники прагнуть показати бельгійцям, наскільки багата наша культура і різноманітна сама Україна. А також зібрати кошти на придбання медичного обладнання для лікарні у Дніпрі. Чи вдалося? Розповість Ольга Жидецька.

Відкриття виставки українських митців "Пісні свободи" в Антверпені зібрало чимало гостей. Професіонали й аматори об'єдналися, аби підтримати одне одного і показати країні, яка їх гостинно прийняла, що вміють творчі українці.

Олена Король, співорганізаторка виставки "Пісні свободи":

Усі люди, які є на цій виставці - це добровольці, це волонтери. Усі ці роботи були створені у цей складний час у Бельгії. І це втілення їхніх мрій, бажань. Кольорові, чудові. Це їх настрій, це їх переживання, це їх любов.

"Пісні свободи" втілилися на полотні, у графіці, в скульптурі та навіть килимах.

Народна майстриня з Миколаєва привезла традиційні вироби з півдня України й показала, як нитка за ниточкою складається візерунок.

Виставка об'єднала художників з різних куточків України. Усі працюють у різних техніках. Але меседж багатьох робіт дуже співзвучний - це надія, любов та віра у відродження й українську перемогу.

Олена Логвинець, архітекторка та дизайнерка (м. Київ):

Навіть у пітьмі ми бачимо якусь надію, Це круговорот, який відбувається постійно. Чому світлого боку більше? Бо ви ж знаєте, що наша надія і те, в що ми віримо, завжди перемагає. А в пітьмі ми завжди бачимо надію. Тому ми боремося.

В організації "Пісень свободи" українських активістів підтримала Бельгійська Королівська академія мистецтв. Допомогли, зокрема, з приміщенням. Культурна столиця Фландрії місце популярне. Навіть іменитим художникам тут доводиться чекати на свої виставки по пів року. Але до українців ставлення дуже тепле - відзначають учасники заходу.

Наталія Латиш, художниця з Полтави:

Вони дуже надихаються нашим мистецтвом, тому що воно дуже різноманітне. Воно відображає українську душу, нашу культуру, наші емоції, переживання, наші страждання, які є. Але також воно несе і красу України.

Гості заходу - бельгійці та іноземці - в захваті. Зізнаються: до війни мало що чули про Україну. І тепер із задоволенням відкривають її для себе через такі івенти.

Дерик, відвідувач виставки:

Я знаю власників, і коли почув, вирішив, що буде цікаво прийти. Позвав дружину. Це справді цікаво. Є дуже гарні роботи. Це жахливо, що ми маємо пізнавати Україну через війну.

Пітер, відвідувач виставки:

Через війну я дуже зацікавився Україною, її людьми, українським мистецтвом. Виставка просто чудова. Як вона організована, як вона представлена. Усі люди, які тут - просто фантастичні.

Такий успіх надихає активістів продовжувати працювати й далі просувати українську культуру у Бельгії.

Ірина Фараджева, співорганізаторка виставки "Пісні свободи":

Робити ребрендінг України. Україна - це не тільки нещастя і війна. Україна - це насправді талановиті, ініціативні, чудові, сердечні, працьовиті люди, які показали себе вже не один раз. Ми повинні постійно нагадувати про себе, нагадувати з кращої сторони.

Виставка - благодійна. Тато однієї з організаторок - хірург у лікарні швидкої допомоги Дніпра, яка щодня приймає поранених бійців. Для них за зароблені від продажу картин кошти придбають лапароскопічне обладнання. Кілька робіт купили ще у день відкриття. Тож організатори сподіваються, що зможуть втілити свій задум.