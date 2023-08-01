Зірка серіалу "Ейфорія" Ангус Клауд помер у віці 25 років [ Редагувати ]
Американський актор Ангус Клауд, який найбільш відомий роллю дрібного наркодилера у серіалі "Ейфорія" помер у 25 років. За даними порталу TMZ, мати актора викликала екстрені служби через "можливе передозування".
У заяві сім'ї актора підтвердили факт смерті, але причина не розкривається.
З важким серцем ми маємо попрощатися сьогодні з неймовірною людиною. Як артист, друг, брат і син Ангус був особливим для нас усіх у багатьох відношеннях.
Сім'я також зазначила, що актор минулого тижня поховав свого батька і тяжко переживав цю втрату.
Ангус був відкритий щодо його боротьби з психічним станом і ми сподіваємося, що його смерть стане для інших нагадуванням, що вони не самотні і не повинні боротися з цим поодинці.
Поліція повідомила, що причина смерті поки невідома, проводиться розслідування. За даними TMZ, мати Клауда вранці у понеділок зателефонувала за номером 911 та повідомила про відсутність у сина пульсу.
У момент прибуття медиків актор був уже мертвий. Співрозмовники TMZ повідомили, що Ангус Клауд страждав на депресію останні кілька років і боровся із суїцидальними думками. Можливо, мало місце передозування антидепресантами.
"Ейфорія" - американський драматичний серіал, де головну роль грає Зендея. Один з найсерйозніших серіалів в історії HBO. Прем'єра відбулася у 2019 році. Серіал отримав багато нагород.
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