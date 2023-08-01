Десантник "Сивий" за один день самотужки знищив сім одиниць ворожої техніки [ Редагувати ]
російські війська не полишають спроб захопити Мар'їнку. Втім наші оборонці тримають позиції. Один із масштабних наступів окупантів на місто вдалося зупинити, зокрема, і завдяки діям українського десантника з позивним "Сивий".
Як воїну за один день вдалося самотужки знищити 7 одиниць ворожої техніки? Розповідь із перших вуст - зафільмували наші колеги з Військового телебачення.
Вже понад рік росіяни не полишають спроб захопити Мар'їнки. Днями зупинити чергову навалу вдалося завдяки героїзму військовослужбовця 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на псевдо "Сивий". Він добровольцем пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни. Навчився працювати з "Джавеліном". Бойове хрещення "Сивий" пройшов у селі Побєда під Мар'їнкою.
Позивний «Сивий», військовослужбовець Збройних сил України:
У той день мене відправили на позицію. У мене було завдання зайняти позицію, очікувати ворога. Там був масштабний захід, який мав бути із нашої сторони, але ворог першим пішов у наступ. Коли я туди прийшов, уже було видно, як техніка рухалась на Побєду. Уже на той час було видно, як техніка заїжджала. Аеророзвідка працювала. Коли вже я був, вони по одному намагалися заїхати. Один проїхав, інший, так вони постійно намагалися проїхати. В принципі, уже в Побєді я бачив 3 одиниці техніки. Нас координувала аеророзвідка, куди рухається техніка, щоб ми розуміли, як працювати, куди рухатися. З сусідньої посадки ми відпрацювали 1 ракету на той час. І по одній техніці, яка, до речі, розвернулась і поїхала в іншу сторону, вже не захотіла наступати. Як тільки мені ракети знову підвели, ми стали змінювати позиції, працювати по техніці. Першою знищили БМП, у Побєді, біля ферми там. Досить дивна ситуація була. З кожною знищеною технікою їх ставало все більше, вони все одно приїжджали й намагались штурмувати Побєду. Кожну техніку, яка приїжджала, мені вдавалося знищувати. Змінюючи постійно позиції, щоб убезпечити себе. Далі ми рухалися по посадці, намагалися виявити техніку, що під'їжджатиме ще, бо в них був намір захопити за будь-яку ціну Побєду. Вся наступна техніка - ми її ще на під'їзді зустрічали й знищували. 2 - на мінах, 7 одиниць - я, ще 1 була підірвана. В принципі, про 10 вже знаю. Може, й більше. 1 танк розірвало до такої степені, шо й башню відірвало. Екіпажу там все. Я постійно на позиціях, чекаю ворога, але ворог вже не хоче сюрпризів. Вони бояться, кожен раз, коли вони отримують добренького ляща, вони не хочуть уже нічого.
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