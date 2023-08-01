російські війська не полишають спроб захопити Мар'їнку. Втім наші оборонці тримають позиції. Один із масштабних наступів окупантів на місто вдалося зупинити, зокрема, і завдяки діям українського десантника з позивним "Сивий".

Як воїну за один день вдалося самотужки знищити 7 одиниць ворожої техніки? Розповідь із перших вуст - зафільмували наші колеги з Військового телебачення.

Вже понад рік росіяни не полишають спроб захопити Мар'їнки. Днями зупинити чергову навалу вдалося завдяки героїзму військовослужбовця 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на псевдо "Сивий". Він добровольцем пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни. Навчився працювати з "Джавеліном". Бойове хрещення "Сивий" пройшов у селі Побєда під Мар'їнкою.

Позивний «Сивий», військовослужбовець Збройних сил України: