Харків атакували "шахеди": у гуртожитки зруйновано 2 поверхи (відео) [ Редагувати ]
Окупанти вночі атакували Харків дронами-камікадзе. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС.
Один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району, повідомляє ДСНС.
Сталася часткова руйнація конструкцій 2-го, 3-го поверхів, перекриття та даху. Також виникла пожежа на площі близько 200 кв.м. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. У будівлі попередньо не було людей.
Ще 3 влучання було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранений один чоловік, його стан перевіряють медики.
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